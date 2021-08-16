"Bakımevinde Büyük İhmalkarlık!" Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklamamız
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"Bakımevinde Büyük İhmalkarlık!" Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklamamız

'Bakımevinde Büyük İhmalkarlık!' Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklamamız
Habermetre - Haberler | Toplum

"Bakımevinde Büyük İhmalkarlık! " Başlıklı Habere İlişkin Aşağıdaki Açıklamanın Yapılması Gereği Duyulmuştur.

"Bakımevinde Büyük İhmalkarlık! " Başlıklı Habere İlişkin Aşağıdaki Açıklamanın Yapılması Gereği Duyulmuştur.

Bahse konu işletme bir bakımevi olmayıp, Bakanlığımızla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca işletmenin kapatılması için daha önce defaatle işlem yapılmıştır.

Haberde, Samsun'da 94 yaşındaki A. C. Ç'nin 3. kat balkonundan düşerek ağır yaralandığı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği kaydedilmiştir.

Olayın gerçekleştiği adreste bulunan işletme, izinsiz yaşlı bakımı yaptığı için 8. 08. 2019 tarihinde Bakanlığımızın girişimleriyle yetkili merciler tarafından kapatılmıştır.

Kuruluşun pansiyon adı altında ruhsatsız işletilmeye devam edildiğinin ikinci kez tespit edilmesi üzerine 9. 10. 2019 tarihinde tekrar Valilik tarafından kapatma ve tahliye kararı verilmiştir.

Söz konusu işletmenin pansiyon izinleri ile yaşlılara hizmet verdiğinin belirlenmesi üzerine ilgili belediye tarafından ruhsatı iptal edilerek kapatılmasına yönelik 08. 09. 2020 tarihinde karar alınmıştır.

Belediye tarafından gerçekleştirilen söz konusu kapatma işlemi Samsun 3. İdare Mahkemesinin 2020/739 Esas sayılı yürütmenin durdurulması kararına istinaden gerçekleştirilememiştir.

Yaşlımızın vefatı üzerine suç duyurusunda bulunulmuş olup adli merciler gerekli soruşturmayı yürütmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

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Kaynak: Habermetre

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