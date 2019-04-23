Bakımdan Yeni Çıktı, Otoparka Giderken Motosiklet Çarptı

Gaziantep'te bakımdan yeni çıkan bir tıra otoparka giderken motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır Gaziantep Gümrüğü'nde atıl vaziyette bulunan KGBH 8897 plakalı tırı bir süre önce satın alan S.T., tırı genel bakım için KÜSGET Sanayi Sitesi'ne götürdü. S.T. bakımı tamamlanan tırı otoparka götürürken, İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı Adnan Menderes alt geçidinde sürücüsü bilinmeyen 27 BT 736 plakalı motosiklet tıra çarptı. Motosikletin arkadan çarptığı tırda maddi hasar meydana geldi. Motosiklette bulunan 2 kişi ise yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA