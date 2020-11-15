Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati
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Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati

15.11.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:12
Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati

Merkezefendi Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Evde Bakım Hizmetleri' başlattı.

Merkezefendi Belediyesi, evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Evde Bakım Hizmetleri' başlattı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 'Evde Bakım Hizmetleri' başlattı. Evde Bakım Hizmetleri kapsamında oluşturulan ekipler, bakıma ve ilgiye muhtaç vatandaşların egzersiz danışmanlığını, psikolojik destek, ev temizliğini ve kişisel temizlik bakımını gerçekleştiriyor. 'Ailenizden Biri' sloganıyla faaliyete başlayan 'Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar Mekezefendş Belediyesi internet sitesi üzerinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden kayıt yaptırıp bilgi alabilecekler.

"Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalışmalara devam edeceğiz"

Huzurlu ve mutlu bir ilçe için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimize hizmet yolunda sosyal projelere büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz tarihten itibaren insana dokunan, hemşehrilerimize fayda sağlayan birçok sosyal projeyi hayata geçirdik. Bu noktada, 65 yaş üstü yaşlı, hasta, bakıma muhtaç veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Evde Bakım Hizmetileri'ni başlattık. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmet kapsamında hemşehrilerimizin egzersiz danışmanlıklarını, ev temizliği ve kişisel bakım temizliklerini gerçekleştiriyor, psikolojik destek sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. İlçemizde yaşam kalitesini artırmak, huzurlu ve mutlu bir ilçe amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati
Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati
Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati
Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati
Bakıma muhtaçlara Merkezefendi Belediyesinden anne şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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