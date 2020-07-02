Bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçları "Kıdemliler Konağı" projesi ile karşılanıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, bakım ve yardıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Kıdemliler Konağı" projesini hayata geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bakım ve yardıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Kıdemliler Konağı" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Yaşlı Destek Programı (YADES 2019) kapsamında hazırlanan "Kıdemliler Konağı" projesi 19 ilçede uygulanıyor.

Proje doğrultusunda Ordu'da ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstündekilerin korunması ve desteklenmesi ile biyopsikososyal bakımların yapılması, yaşadıkları mekanlara hizmet götürülmesi ile yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlıkça takip edilen, Ordu Valiliği tarafından denetimi yapılan ve Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında yaşlılara, evde temizlik, sağlık ve psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ayni olarak da belirlenen kişilere hijyen paketi ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Aynı zamanda kişilerin olası acil durumlarda yakınlarına ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kolaylıkla ulaşabilmesi için mobil sosyal alarm cihazı veriliyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, projeyle büyüklerin sağlıklı, huzurlu, çağdaş ve yaşama sevinciyle dolu bir hayat sürdüreceklerini belirtti.

Belediye olarak gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini ve insanı odak noktasına alan çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle bir proje başlatarak, hayattan kıdem almış büyüklerimizin sağlık ve huzur içinde yaşaması için o her kıvrımında bir hikaye olan ellerinden tuttuk. Kıdemliler Konağı projemizden 65 yaş üstü büyüklerden bakıma ve yardıma muhtaç olanlar yararlanabilecek. Bu kriterleri bulunan büyüklerimize evde sağlık, temizlik ve psikolojik destek hizmeti, ayni olarak da katkı sağlayacağımız hizmetlerimiz olacak."

Kaynak: AA