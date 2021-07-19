Bakıma muhtaç yaşlıların bayram temizliği Elazığlı annelerden

Elazığ'da bir grup anne kentte yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların evlerini temizleyip, Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi.

Elazığ'da bir grup anne kentte yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların evlerini temizleyip, Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 12 kadın, kentte yaşayan ve ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan yaşlılara bayram coşkusunu hissettirmek için çalışma başlattı.

"Bayram evlere geldi" sloganı ile gruplar halinde önceden belirledikleri kimsesiz yaşlıların kapısını çalan anneler, yaptıkları temizlik ve sundukları destekle gönüllere dokundu.

"Evlerinde büyük bayram coşkusu olduğu için mutlu oldular"

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, gönüllü anneler olarak bayramda yaşlı ve kimsesizleri mutlu edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Bayram gelmeden yalnız yaşayan yaşlıların hanelerini neşelendirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Perdelerini yıkadık, duvarları sildik. Evlerine bayram alışverişi yaptık, bayram şekerlerini aldık. Geçmişte yaşadıkları bayramları onlara yeniden yaşatmak istedik. Evlerinde büyük bayram coşkusu olduğu için mutlu oldular. Bizlere dua ettiler." diye konuştu.

Erdoğan, "Tek amacımız, onların dualarında olmak, gönül hanelerine girmekti. Yaşlılarımızın evlerini ziyaret ettiğimizde, gözlerindeki neşeyi, sevinci, mutluluğu ve geçmişin izlerini gördük. Evlerinde büyük bayram coşkusu olduğu için mutlu oldular. Bizlere dua ettiler. Duaları ile bizleri yolculadılar." dedi.

"Yaşlılarımızı mutlu ediyoruz"

Gönüllü annelerden Neslişah Kızılkaya her bayram farklı etkinliklerle insanların gönüllerine dokunduklarını belirtti.

"Ziyaretlerimiz ile yaşlılarımızı mutlu ediyoruz. Yaşlı teyzelerimizin evlerine konuk oluyoruz. Onların ihtiyaçlarını gideriyoruz." ifadelerini kullanan Kızılkaya, eski bayramlarda olduğu gibi imece usulü toplanıp, yaşlıların evlerini temizlediklerini aktardı.

"Evim bayrama hazır oldu"

Evi temizlenen 76 yaşındaki Bedriye Cankara, şeker, tansiyon ve kalp rahatsızlığı olduğu için evinin temizliğini yapamadığını söyledi.

Bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cankara, "Allah razı olsun, gelip bana yardım ettiler, evimi temizlediler. Çok sevindim. Evimin tüm ihtiyacını karşıladılar. Evim bayrama hazır oldu. Mutluyum. Benim gönlüm hoş oldu Allah da onların gönlünü hoş etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk