Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor
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Sivas

Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor

Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor.

08.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:23
Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor

Bakıma muhtaç kadın, üç engelli çocuğuna bakıyor

Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor

SİVAS - Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı kadın, yaşının neden olduğu zorluklara rağmen engelli üç çocuğunu gözü gibi bakıyor.

Zara ilçesine bağlı Yenicami mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Emine Karaoğlu, bedensel engelli olan üç çocuğuna gözü gibi bakıyor.

İki çocuğuna aldığı engelli aylıklarıyla Ayşe (51), Nilay 44, Şaban isimli üç engelli çocuğuna bakan Karaoğlu, her gün çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için evinde zaman geçiriyor.

7 çocuk annesi Karaoğlu, yaptığı açıklamada, "Doğduklarında küçüklerdi, kapıya, bahçeye çıkarıyordum, şimdi büyüdüler. 7 Çocuğum var, dördü evli, üçü de fiziksel engelli olarak yanımdalar. İki kızım doğuştan engelli doğdu, Şaban da 12 yaşında engelli oldu. Babaları çalışmıyordu, rahmetli oldu. İki çocuğuma aylık alıyorum, doğalgaz, elektrik, su, hasta bezi ve çocukların yemesi, içmesine harcıyorum. Sularını içiriyorum, yemeklerini yediriyorum, altlarını bezliyorum" dedi.

Kendi sağlığının da iyi olmadığını, eskisi gibi çocuklarına rahat bakamadığını söyleyen Karaoğlu, "Şeker hastalığım var, tansiyon hastalığım var, göbek fıtığı var, astım hastalığım var, makine kullanıyorum. Hastanelere çok gittim, ameliyat olamayacağımı, felç kalma veya ameliyattan çıkamama ihtimalim olduğunu söylediler. Ben çocuklarımı nere bırakıp da öleyim" diye konuştu.

Fiziksel engelli Şaban Karaoğlu da özel eğitim okuluna gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Allah devletimizden razı olsun, okulumuzu açanları çok seviyorum, Kaymakam beye, belediye başkanına, sosyal yardımlaşma vakfı müdürüne teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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