Bakım yapılan gemide yangın çıktı
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Bakım yapılan gemide yangın çıktı

Tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:01
Bakım yapılan gemide yangın çıktı

Tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre olay 14.00 sıralarında 'daki Torlak Tersanesi'nde meydana gelen olayda geminin ambar kısımlarında bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.

ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

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: Bakım yapılan gemide yangın çıktı
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