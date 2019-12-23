Bakım yapılan gemide yangın çıktı
Tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
23.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:32
Tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre olay 14.00 sıralarında Tuzla'daki Torlak Tersanesi'nde meydana gelen olayda geminin ambar kısımlarında bakım yapıldığı sırada yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA