BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Birçok mahalle, cadde ve sokakta çalışmalar yürüten Yalova Belediyesi ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi, Yahya Kemal ve Bağ Sokak kesişiminde bulunan kavşakta asfalt serimi ile birlikte bakım ve onarım yaptı. Mahalle bazlı ve programlı çalışmalar yürüttüklerini belirten ekipler; "Yalova Belediyesi olarak altyapı ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Bununla birlikte bakım ve onarım çalışmalarımızda sürmektedir. Periyodik olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla bakım ve onarımlarımız devam edecektir" dediler

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