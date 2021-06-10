Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORBirçok mahalle, cadde ve sokakta çalışmalar yürüten Yalova Belediyesi ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi, Yahya Kemal ve Bağ Sokak kesişiminde bulunan kavşakta asfalt serimi ile birlikte bakım ve onarım yaptı.