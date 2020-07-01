Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı Yürekleri ağza getiren olay akşam saatlerinde Kadıköy'de bulunan Marmaray hattı üzerinde meydana geldi.

01.07.2020 01:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 02:05

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı

İSTANBUL - Yürekleri ağza getiren olay akşam saatlerinde Kadıköy'de bulunan Marmaray hattı üzerinde meydana geldi. Bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yüksek güvenlik önlemi olan demir parmaklıkları geçerek rayların üzerinde bulunan bakım treninin üzerine çıktı ve yüksek gerilim hattına dokundu. Büyük bir patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerince alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Marmaray hattından gelen patlama sesi yürekleri ağza getirdi

Acı olay, akşam 23.45 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılık Çeşme Sokağı üzerinde yer alan Marmaray hattında meydana geldi. Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen üzerinden kimlik çıkmayan bir vatandaş, demir bariyerlerle, dikenli tellerle korunan demir yolu hattına girdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rayların üzerinde bulunan bakım lokomotifinin üzerine çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına dokundu. Dokunmasının hemen ardından büyük bir patlama ile alev ve dumanların arasında kalan vatandaşa önce Marmaray hattının güvenlik görevlileri müdahale etti. İhbar üzerine korkunç olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hattın elektriğinin kısa sürede kesilmesinin üzerine itfaiye erleri ağır yaralı vatandaşı lokomotifin üzerinden alarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmazken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı vatandaşın demir bariyerleri aşarak yasak olan bölgeye neden girdiği ve yüksek gerilim hattına neden dokunduğu araştırılıyor.

Görgü tanığı Elalmış: Çok büyük bir patlamaydı

O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, "Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme'den ya da Haydarpaşa'dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Korkunç olayın meydana geldiği dakikaları anbean cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekibinin çalışmasını da meraklı gözlerle pencere ve balkonlardan takip etti. Yaklaşık 30 dakika boyunca seferlerin durdurulduğu Marmaray hattında akış tekrardan normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri geniş güvenlik önlemi altında yaşanan olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.

Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Haber
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı Haber
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Prof. Dr. Ersöz'den 'korona bir başlangıç' uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Prof. Dr. Ersöz'den "korona bir başlangıç" uyarısı geldi, yeni ve daha riskli enfeksiyonları işaret etti
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Buse Varol Kenan Doğulu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Bakan Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Bakım treninin üzerine çıkan vatandaş akıma kapılarak ağır yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 02:37:02. #1.15#
title