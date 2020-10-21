Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik
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Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik

21.10.2020 03:18 | Son Güncelleme: 21.10.2020 03:35
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 2021'in Nisan ayına kadar kaldırıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 2021'in Nisan ayına kadar kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için aranan şartlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirildi. Buna göre; hizmet almak için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları kaldırıldı. Vatandaşlar, 17 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu şartlara bakılmaksızın bakım hizmetinden faydalanabilecek.Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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