BAKIM İÇİN BEKLEYEN VAGONDA YANGIN ÇIKTI

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Garında bakım yapılmak üzere bekleyen vagonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer vagonlara sıçramadan kontrol söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Tren İstasyonunda bakımı yapılmak üzere bekletilen personellerin kullandığı vagonda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarıyla gara, itfaiyeye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek soruşturma başlattı.