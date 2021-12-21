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BAKIM İÇİN BEKLEYEN VAGONDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Garında bakım yapılmak üzere bekleyen vagonda yangın çıktı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Garında bakım yapılmak üzere bekleyen vagonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer vagonlara sıçramadan kontrol söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Tren İstasyonunda bakımı yapılmak üzere bekletilen personellerin kullandığı vagonda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanları görenlerin ihbarıyla gara, itfaiyeye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer vagonlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek soruşturma başlattı.

BAKIM İÇİN BEKLEYEN VAGONDA YANGIN ÇIKTI

BAKIM İÇİN BEKLEYEN VAGONDA YANGIN ÇIKTI

BAKIM İÇİN BEKLEYEN VAGONDA YANGIN ÇIKTI

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