Bakım çalışmasından sonra yerine konuldu
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Bakım çalışmasından sonra yerine konuldu

22.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:29
Bakım çalışmasından sonra yerine konuldu

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'na kazandırılan Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli yapılan bakım çalışmasının ardından yerine tekrar konuldu.

Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'na kazandırılan Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli yapılan bakım çalışmasının ardından yerine tekrar konuldu.

Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Başkanlığımız tarafından Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli, yapılan bakım çalışmaları sonrasında tekrar yerine konulduğu bilgisini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Parkımıza ayrı bir anlam ve renk kazandıran Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli vatandaşlarımızın çektiği fotoğraf karelerine girmeye devam edecek." denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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