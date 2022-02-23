Bakım Altına Alınan Öksüz Fok Yeniden Doğaya Bırakıldı

Akdeniz sularından gelen 4 aylık fok yavrusu Evi bir süredir Yunanistan'da tedavi altındaydı. Tehlike altındaki Akdeniz foku türünden olan Evi, geçen yıl Ekim ayında, henüz 7 günlükken Eğriboğaz Adası sahilinde bulunmuştu. Uzmanlar, Evi'nin o dönem bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle annesinden ayrı düşüp kıyıya vurduğunu tahmin ediyor. Evi, geçen hafta yeniden doğaya bırakıldı

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