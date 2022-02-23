Bakım Altına Alınan Öksüz Fok Yeniden Doğaya Bırakıldı
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Akdeniz sularından gelen 4 aylık fok yavrusu Evi bir süredir Yunanistan'da tedavi altındaydı.
Akdeniz sularından gelen 4 aylık fok yavrusu Evi bir süredir Yunanistan'da tedavi altındaydı. Tehlike altındaki Akdeniz foku türünden olan Evi, geçen yıl Ekim ayında, henüz 7 günlükken Eğriboğaz Adası sahilinde bulunmuştu. Uzmanlar, Evi'nin o dönem bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle annesinden ayrı düşüp kıyıya vurduğunu tahmin ediyor. Evi, geçen hafta yeniden doğaya bırakıldı
DailyMotion.com - Güncel