Bakım Altına Alınan Öksüz Fok Yeniden Doğaya Bırakıldı - Haberler
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Bakım Altına Alınan Öksüz Fok Yeniden Doğaya Bırakıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Akdeniz sularından gelen 4 aylık fok yavrusu Evi bir süredir Yunanistan'da tedavi altındaydı.

Akdeniz sularından gelen 4 aylık fok yavrusu Evi bir süredir Yunanistan'da tedavi altındaydı. Tehlike altındaki Akdeniz foku türünden olan Evi, geçen yıl Ekim ayında, henüz 7 günlükken Eğriboğaz Adası sahilinde bulunmuştu. Uzmanlar, Evi'nin o dönem bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle annesinden ayrı düşüp kıyıya vurduğunu tahmin ediyor. Evi, geçen hafta yeniden doğaya bırakıldı

DailyMotion.com - Güncel

Yunanistan, Akdeniz, Ekim, Güncel, Haberler

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