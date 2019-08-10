Bakıcıyı, zihinsel engelli erkek kardeş öldürmüş

10.08.2019 14:03

ISPARTA'da, dün yol kenarında bulunan kadın cesedinin Emriye Akrüyek'e (60) ait olduğu belirlendi. Akyürek'in bakıcılık yaptığı kadının zihinsel engelli erkek kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma, A.T.'yi gözaltına aldı.

Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey köyü Türbe mevkisinde, dün saat 09.30 sıralarında, bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede ise kadının kesici- delici aletler kullanılarak öldürüldüğü, başında ve vücudunun pek çok yerinde kesikler bulunduğu tespit edildi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Senirkent Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmada yapılan araştırmalar sonucu cesedin Emriye Akyürek'e ait olduğu belirlendi. Emriye Akyürek'in bakıcılığını yaptığı Ş.T. ile aynı evde oturan zihinsel engelli erkek kardeşi A.T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Jandarma A.T.'yi gözaltına alırken, şüphelinin daha önce bir suçtan dolayı cezaevinde yatıp, çıktığı bildirildi.

Kaynak: DHA