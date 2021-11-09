Bakıcısından habersiz evden ayrıldığı için arandığını öğrenince şaşırdı - Haberler
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Bakıcısından habersiz evden ayrıldığı için arandığını öğrenince şaşırdı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bakıcısından habersiz evden ayrıldığı için arandığını öğrenince şaşırdı

Bolu'da bakıcısından habersiz evden ayrılan yaşlı adam, arandığını öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

BOLU (AA) - Bolu'da bakıcısından haber siz evden ayrılan yaşlı adam, arandığını öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Köroğlu Mahallesi Harun Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Kemal Ertürkan'dan haber alamayan bakıcısı, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Bolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, levye ve çekiç yardımıyla evin kapısını kırarak açtı.

Ertürkan'ın evde olmadığını anlayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Dakikalar sonra evine yürüyerek gelen yaşlı adam, durumu bakıcısından öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Yaşlı adam, daha sonra bakıcısıyla evine geçti.

Bakıcısından habersiz evden ayrıldığı için arandığını öğrenince şaşırdı

Bakıcısından habersiz evden ayrıldığı için arandığını öğrenince şaşırdı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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