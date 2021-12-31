Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı

Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da çalıştığı villadan yüklü miktarda para çalan yabancı uyruklu hırsız yurt dışına kaçarken yakalandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da çalıştığı villadan yüklü miktarda para çalan yabancı uyruklu hırsız yurt dışına kaçarken yakalandı.

Mudanya'nın Mürsel Mahallesinde bir villada bakıcı olarak çalışan Özbekistan uyruklu V.Z, çalıştığı villadan yüklü miktarda döviz çaldı. Ev sahiplerinin durumu öğrenmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu zanlının çaldığı paralarla birlikte yurt dışına kaçacağı öğrenildi. Yapılan operasyonla V.Z. (46) isimli kadın bakıcı, 2 aydır çalıştığı villadan çaldığı 1 milyon lira değerindeki dolar ve avroyla birlikte İstanbul Uluslararası Havalimanında yakalandı. Mahkemeye sevk edilen hırsız bakıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BURSA

Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı

Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

 Bir garip olay! Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

Bir garip olay! Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

 Bursa'da başıboş Pitbull köpeğine camide operasyon

Bursa'da başıboş Pitbull köpeğine camide operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title