Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar
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Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yurt dışından bakıcı olarak çalıştırılacakları vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan, 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

17.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:46
Bakıcılık vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladılar
'nın ilçesinde, yurt dışından bakıcı olarak çalıştırılacakları vaadiyle getirdikleri kadınları fuhşa zorlayan, 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı.

İlçe ekipleri, Ali T. (29) ve Goncagül M.'nin (32), yabancı uyruklu kadınlara, fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Birlikte yaşayan çift, teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonunda düzenlenen operasyonda Ali T. ve Goncagül M., yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan ve fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu Ulfiyye S. (37) ise kurtarıldı.

Ali T. ve Goncagül M.'nin, bakıcılık işlerinde çalıştırma vaadiye yurt dışından getirdikleri kadınları, fuhşa zorladıkları belirlendi.Ulfiyye S., İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edilirken, Ali T. ve Goncagül M. adliyeye sevk edildi.

- Bursa
Kaynak: DHA
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