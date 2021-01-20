Bakıcıları, hayvanat bahçesi sakinlerine ziyaretçilerin yokluğunu hissettirmiyor
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Bakıcıları, hayvanat bahçesi sakinlerine ziyaretçilerin yokluğunu hissettirmiyor

20.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:05
Bakıcıları, hayvanat bahçesi sakinlerine ziyaretçilerin yokluğunu hissettirmiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki 153 ayrı türden 1400 hayvanın bakımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel ilgiyle yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki 153 ayrı türden 1400 hayvanın bakımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel ilgiyle yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 180 bin metrekarelik yaşam alanıyla İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık'tan itibaren ziyaretçilerinden mahrum kalsa da hayvanların bakımı veteriner hekim ve bakıcıları tarafından özveriyle yürütülüyor.

Yaklaşık 1400 canlının barındığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi çalışanları da hayvanların sağlıklı gelişimi için yoğun çaba harcıyor.

Veteriner hekimler tarafından düzenli kontrolden geçirilen hayvanlar, günün belirli saatlerinde et başta olmak üzere kuru ot ve yeşillikle besliyor.

Geyik, zebra, kurt, kaplan, aslan, deve, midilli, koyun ve diğer hayvanların kontrolleri, bakıcıları tarafından özel kıyafet, maske ve eldiven giyerek yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayvanat bahçesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Bacak, kış mevsiminin gelmesiyle sıfırın altında 14 dereceye kadar düşen hava koşullarında hayvanların rahatı için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Veteriner ve sağlık ekiplerinin yemlemesini kış şartlarına göre ayarladıklarını anlatan Bacak, şunları kaydetti:

"Isıtma sistemlerimiz var, gerekli tedbirler alınmış durumda. Dışarısı eksi 40 derece de olsa hayvanlarımız bir sorun yaşamıyor. Kar geç yağdığı için ayı ve kurt gibi hayvanlarımız psikolojik açıdan olumsuz etkilendi. Şu anda sıkıntımız yok. Yemleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi döneminde ziyarete kapatmıştık hayvanat bahçesini, yarın ziyarete açılacak gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış şartlarında biraz daha fazla yem veriyoruz, hayvanların vücut dirençlerini artırmak amaçlı."

Hayvanların tükettiği yiyeceklerden de bahseden Bacak, "Aylık yaklaşık 2 ton kadar et, 10 ton kadar da kaba yem tüketiyorlar. Su kuşlarına, ot oburlara yeşillik türü ürünler veriyoruz. Bazı hayvanlar ziyarete açık dönemde insanlarla temas halinde olduğu için daha huzurlu oluyordu. Şimdi bakıcılar ve sağlık çalışanları bunun yokluğunu aratmamak için sürekli hayvanlarla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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