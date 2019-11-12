Bakıcı şiddetinden tedirgin olan ailelere çözüm önerisi

12.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:46

ÇALIŞAN ebeveynler için çocuklarını emanet edecekleri bakıcılar büyük önem taşıyor. Yakın zamana kadar büyükanne ya da komşulara emanet edilen çocuklar, daha iyi eğitim alabilmeleri için uzman bakıcılara teslim edilmeye başlandı. Ancak, özellikle sosyal medyada sıkça rastlanılan bakıcı şiddeti şikayetleri, aileleri bu konuda tedirgin etmeye başladı.

Olumsuz örnekler, bakıcılarla ilgili emniyet tarafından GBT (Güvenlik Bilgi Taraması) yapılması önerisini gündeme getirdi. Henüz bebek denilecek yaşta çocuklarına iyi bir eğitim vermeyi amaçlayan ebeveynler, bu konuda maddi ve manevi her türlü fedakarlığı gösteriyor. Yaşanan olumsuz örnekler, aileleri tedirgin ediyor. Aileler, bir bakıcı bulduklarında, teknolojinin yardımıyla bakıcılar ile çocukları arasındaki ilişkiyi kesintisiz takip etmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA