Baki Ersoy'dan Kayseri'nin bütçesine tepki, "Biz 2020'den vazgeçtik, 2021'e Allah büyük"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baki Ersoy'dan Kayseri'nin bütçesine tepki, "Biz 2020'den vazgeçtik, 2021'e Allah büyük"

Baki Ersoy'dan Kayseri'nin bütçesine tepki,
01.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:04

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'ye ayrılan bütçeye tepki göstererek, "Biz 2020'den vazgeçtik, 2021'e Allah büyük.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'ye ayrılan bütçeye tepki göstererek, "Biz 2020'den vazgeçtik, 2021'e Allah büyük. Kayseri ileriye giden bir şehir değil, geriye giden bir şehirdir" dedi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Kayseri'de korona virüs nedeniyle halk otobüslerinin seferleri ortalama yüzde 50 düşmüş. 12 milyon zarar ediyorduk, sefer sayılarına baktığımız zaman artık 6 milyon zarar ediyoruz. Geriye kalan 6 milyonu, berbere, ihtiyaç sahibi olan kişilere verilmelidir. 'Her şeyi devletten beklememek lazım' diye bir söz vardır. Bizim proje üretip bütün partilerin ortak kararı ile mecliste yapılabilir. Memduh Başkanda bunu yapar. Hem geçmişten gelen bir tecrübesi var hem de halkın nabzını iyi tutan birisidir. İnşallah bu projeyi hayata geçirir. Ben kaynakta oluşturdum" ifadelerini kullandı.

"Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor"

Bu dönemde esnafa nefes aldırılması gerektiğini dile getiren Baki Ersoy, "Esnaf kredileri, nefes kredileri, TOBB'un sunduğu krediler, bunların hepsi güzel ama 25 bin TL talep eden bir esnafın zaten geçmişte yaşadığı belli başlı sıkıntılar vardır. Örnek verecek olursak kredi kartını 5 gün geç yatırmış. Bundan dolayı bankalar 'Senin puanın düşmüş, ben sana kredi vermiyorum' diyor. Sicil affının mutlaka gelmesi gerekiyor. Sicil affı gelmediği müddetçe bu paralar kullandırılır ama bu paraları kullanan insanlar yüzde 13'le kullanmış olduğu krediyi kapatmak için yüzde 7 ile KGF'den alır, yüzde 1.5 masrafını ödeyerek yüzde 9 ile bu parayı alır ve yüzde 13'ü kapatarak yüzde 4'ü cebine koyar. Maalesef gerçekten ihtiyaç sahiplerini bu kullanamaz haldedir. Bizim mutlaka buna yapısal bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Aslında bu şekilde ülke ekonomisinin önünü kapatıyoruz. Adam belki iyi niyetli, belki kendini düzetti, çalışıp çabalayacak ama fırsat vermiyoruz. Verdiğimiz fırsatı da bin kişi yerine 100 kişiye dağıtıyoruz kullandırıyoruz. Bu parayı da dağıtmış oluyoruz. Bu KGF kullanıp dolar almaya benziyor. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama nefes aldıracağımız bir esnafımız var" dedi.

"2020'den vazgeçtik, 2021'e Allah büyük"

Kayseri'nin hızlı trenden mahkum bırakıldığını dile getiren MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, "2010 yılından beri Kayseri'ye verilen bir hızlı tren sözü var. Abdullah Gül söz verdi, Ahmet Davutoğlu söz verdi, Binali Yıldırım'da verdi, Recep Tayyip Erdoğan'da verdi. Bizzat 2 defa gittim. 2020 yılında mutlaka bunun ihale yapılacağı sözünü verdiler bana. Geçmişte de 2017 yılında yapıldı ama iptal oldu. Şimdi Kayseri hızlı trenden mahrum bırakıldı. Kayseri'de Memduh Başkan havaalanı ile ilgili müjde verdi, '300 milyon TL yatırım aldım, geldim' dedi. Biz doğruları konuşmazsak, 'Kayseri şöyle iyi, böyle iyi, şöyle kaçıyor' dersek eğer, biz hem kendimizi hem de bize inanan insanları kandırırız. Biz Memduh Büyükkılıç'a gittik ve 'Başkanım bizim taleplerimiz şunlar. 2020 yılının 12 ayında tekrar geleceğiz, sen hangisini yaptın, hangisini yapmadın' dedik. Siz 1 tane de yapabilirsiniz, hiçte yapmayabilirsiniz ama biz karneniniz görmek istiyoruz. Kayserililer 'Kayseri'ye ne yapacak' diye soruyor. Biz 2020'den vazgeçtik. Bu yılda hiçbir şey yok. 2021'e Allah büyük. Biz topyekun hareket edersek, güçlerimizi birleştirirsek iyi olur ama böyle bir şey yok. Herkesin kişisel çabası vardır. Ben kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama sonuç alamazsak bende suçluyum. Baki Ersoy'un algısı, Baki Ersoy'un önüne geçti. Ben iktidar partisi milletvekili olsam değişirdi. Baki Ersoy bu şehirde iktidar partisinin 10 yıllık, 5 yıllık vekili olsaydı, 13 yıllık vekili olsaydı, değişirdi. Kimseyi suçlama adına söylemiyorum. Kim çivi çaktıysa Allah razı olsun. Bu zamana kadar yapılanlar var ama Kayseri ileriye giden bir şehir değil, geriye giden bir şehirdir. Konya bizi neden geçiyor, Gaziantep bizi neden geçiyor. Geçmemesi lazım. Bizim mutlaka iş dünyası ile halk ile iç içe olmamız gerekiyor. Vatandaşın sıkıntıları konusunda yerelde belediye başkanlarımızın güç alması gerekiyor. Yapıyorlardır, yapmıyorlar demiyorum ama yük alması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gelip buraları tek tek görecek hali yok. Yük almak gerekiyor, iletmek gerekiyor ve doğruları söylemek gerekiyor. 'Efendim 2010 yılından beri söz veriyoruz, Kayseri'de bize destek oluyor, mahcup oluyoruz' demek lazım. Bunu söylediğimiz zaman düşman olmuyoruz, dost oluyoruz. Bunu dost söyler" ifadelerini kullandı.

"Berna Gözbaşı adamım diye gezen birçok adamdan daha adamdır" diyen Ersoy, "Kulübe 2.5 sezonda 250 milyon TL resmi para girmiş. Yayın gelirleri, galibiyet gelirleri, spor totosu, Türkiye kupası gibi gelirlerden 250 milyon TL resmi para girmiş. Resmi sponsorları sayıyorum, gayri resmi sponsorları saymıyorum, onlar mahkemede. 250 milyon TL 2.5 sezonda para geliyor. Biz 76 milyon TL borçla aldığınızı biliyoruz. 250 milyon TL'den 76 milyon TL'yi çıkarınca 174 milyon TL gibi bir para kalıyor. Biz bu 2.5 sezonda 174 milyonu nereye harcadık, bu parayı harcadıktan sonra 400 milyon TL'yi nasıl borçlandık. Ben 574 milyon TL'nin hesabını soruyorum. Biz bu parayı ne yaptık? Kayserispor düşer de, çıkarda. Bu futbol takımıdır. Allah nasip etmez olmaz ama siz bu takımı bu kadar borçlandırırsanız, bu kadar zor durumlara düşürürseniz, biri de çıkar vatandaş adına bunun hesabını sorar. Çıkıp nereye harcadığını söylemeyince bu benim canımı sıkıyor" diye konuştu.

"Kayseri OSB'deki temsil giderini eleştiren, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini eleştirenlerle aynı pozisyona düşüyor"

Kayseri OSB'deki incelemeye değinen Ersoy, "Ben raporsa sıkıntılı bir durum görmüyorum. 4 yılda 549 milyon TL yatırım yapan bir OSB'de eğer siz 1 milyon TL temsil giderinden bahsediyorsanız o zaman 2015 yılının Mart ayından sonra 12 yıl öncesine gideceğiz ve temsil giderlerine bakacağız. Belediyelerin temsil ağırlama giderlerine bakacağız. Burada OSB başkanlığıdır. Burada yıllık 112 milyon TL yatırımın olduğu yerde gider konuşuyorsanız, teşekkür etmek lazım. Ben şahıs olarak Kayseri'den Ankara'ya yıllık 100 bin TL'lik pastırma götürüyorumdur. Koskoca OSB koymayacak mı? Belediyelerin temsil gideri yok mu? Şuradan bir banka müdürüne gidin, onun da temsil gideri var. Olaya nereden baktığımıza bağlı. Osmanlı evi yapılmış, şu kadar para harcanmış. Adam evine mi yapmış. O zaman külliyeyi eleştirenler ile aynı pozisyona düşmüş oluyorsunuz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haberler
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Michael Jordan, 2017 yılında 2 saatlik reklam için yapılan 100 milyon dolarlık teklifi reddetti
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'den teklif almadım ama göreve hazırım
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Baki Ersoy'dan Kayseri'nin bütçesine tepki, "Biz 2020'den vazgeçtik, 2021'e Allah büyük" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 17:38:53. #1.14#
title