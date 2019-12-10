Baketbol maçında sahaya atılacak oyuncaklar çocuklarıs evindirecek

10.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:48

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasında oynanacak maçta taraftarların sahaya atacakları oyuncaklar köy okulundaki çocuklara dağıtılacak.



İzmit Belediyesi, güzel bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklığıyla, "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi hayata geçiriliyor. Bu hafta sonu İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe Öznur Kablo arasında oynanacak olan maç öncesi taraftarlar yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya fırlatarak. Bu oyuncaklar Kocaeli'nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek. 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.15'te, İzmit Atatürk Spor Salonunda oynanacak müsabaka ile elde edilen oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.



Taraftarların desteğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikle Kocaali'deki çocukları gülümseteceklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kapla Hürriyet, "Bu özel maça tüm halkımızı davet ediyor ve gelirken yanlarında peluş oyuncaklar getirmelerini rica ediyoruz. Haydi İzmit, Türkiye'de bir ilki gerçekleştir, Oyuncağını al, Atatürk Spor Salonuna gel. Hem bu önemli maçta takımını destekle hem de çocukları sevindir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA