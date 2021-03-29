Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 6 adet arttı
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Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 6 adet arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 6 adet arttı

ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldi.

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ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı 92'de ve petrol ile gaz karışımı kule sayısı da bir adette sabit kaldı ve böylece toplam sondaj kule sayısı 417 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 311 adet azaldı.

Bunun yanında, Kanada'daki toplam sondaj kule sayısı da 11 adet azalarak 81 adete geriledi. Bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet, doğalgaz kule sayısı da 1 adet azaldı ve toplamda yıllık eksilme de 27 adet oldu.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Mart'ta biten haftada 1.9 milyon varil artışla 502.7 milyon varile yükseldi.ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 300,000 varil artarak, günde 5.6 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.6 milyon varil düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları 19 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250,000 varil yükseldi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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