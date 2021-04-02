Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 13 adet arttı
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Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 13 adet arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Baker Hughes: ABD petrol sondaj kule sayısı 13 adet arttı

ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 1 Nisan'da sona eren haftada, önceki haftaya göre 13 adet artışla 337'ye yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 1 Nisan'da sona eren haftada, önceki haftaya göre 13 adet artışla 337'ye yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı ise 1 adet düşüşle 91'e gerilerken, petrol ile gaz karışımı kule sayısı da 1 adet artışla 2 adete yükseldi ve böylece toplam sondaj kule sayısı 430 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 234 adet azaldı.

Bunun yanında, Kanada'daki toplam sondaj kule sayısı da 12 adet azalarak 69 adete geriledi. Bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 7 adet, doğalgaz kule sayısı da 5 adet azaldı ve toplamda yıllık eksilme de 28 adet oldu.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 26 Mart'ta biten haftada 0.9 milyon varil düşüşle 501.8 milyon varile geriledi.ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 500,000 varil artarak, günde 6.1 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, 700,000 varil artışla günde ortalama 9.3 milyon varile yükseldi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 0.6 milyon varil artarak günde ortalama 14 milyon 900 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 83.9 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi ve aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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