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Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 6 Mart itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 682 adete yükseldi.

09.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:55
Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 6 Mart itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 682 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 109 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 793 düzeyine yükseldi. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 234 adet azaldı.  ABD'de petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adette kaldı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 768 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 23 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artışla 404 adete yükselirken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 4 adet artışla 415'e yükseldi.Bu dönemde, Kanada'da sondaj kule sayısı 37 adet düşüşle 203'e indi,  Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23'e yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 34 adet düşüşle adet artışla 996 adete geriledi.Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

 


Kaynak: DHA

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