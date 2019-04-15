Baker Hughes: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 2 Adet Arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Nisan ile sona eren haftada 2 adet artışla 833 düzeyine yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından haftalık bazda açıklanan verilere göre;

Petrol kulesi geçen yılın aynı dönemine göre 14 adet arttı.

Petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile tarihi yüksek düzeyini görmüştü.

Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile en düşük düzeyini görmüştü.

Doğal gaz kulesi sayısı 5 adet azalışla 189 adete geriledi.

ABD'de toplam (petrol ve doğalgaz) sondaj kule sayısı da 3 adet azalışla 1,022 adete düştü.

Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 18 adete geriledi.

Kanada'da doğalgaz sondaj kule sayısı 2 adet artışla 48 adete yükseledi.

Kanada'da toplam sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 66 adete geriledi.

Kanada'da petrol kule sayısı yıllık bazda 36 adet azaldı.

Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı 12 adet artışla 1,039 adete çıktı.

Kuzey Amerika'da toplam kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 67 adet arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA