Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı yükseldi

28.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:49
Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı yükseldi

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısının, 26 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 309 adete yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısının, 26 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 309 adete yükseldiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 388 adet gerilemiş oldu.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 92'ye ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere, toplam 402 adete yükseldi.Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 92 adete gerilerken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 1 adet azalışla 71'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 163'e geriledi.

Böylece Kanada'da petrol sondaj kulesi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 71 adet geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mustafa Destici Necmettin Erbakan Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 16:53:28. #1.14#
title