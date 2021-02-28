Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı yükseldi

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısının, 26 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 309 adete yükseldiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısının, 26 Şubat'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 309 adete yükseldiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 388 adet gerilemiş oldu.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 92'ye ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere, toplam 402 adete yükseldi.Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 92 adete gerilerken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 1 adet azalışla 71'e geriledi ve toplam sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 163'e geriledi.

Böylece Kanada'da petrol sondaj kulesi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 71 adet geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı