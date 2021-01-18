Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 12 adet arttı

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 15 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 287 adete yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 15 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 287 adete yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 386 adet azalmış oldu.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise 1 adet artışla 85'e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam üç adet artışla 373 adete yükseldi. Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 37 adet artışla 90 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da 7 adet artışla 71'e yükseldi ve toplam sondaj kule sayısı 44 adet artışla 161'e yükseldi.Böylece Kanada'da petrol sondaj kulesi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 62 adet geriledi.ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 8 Ocak'ta biten haftada 3.2 milyon varil düşüşle 482.2 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900,000 varil artarak, günde 6.2 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 7.5 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.7 milyon varil düzeyine geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı