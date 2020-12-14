Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 12 adet arttı
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Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 12 adet arttı

14.12.2020 07:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 07:46
Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 12 adet arttı

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 11 aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 258 adete yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 11 aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 12 adet artarak 258 adete yükseldi. 

Bu gelişmeyle birlikte, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 409 adet gerilemiş oldu.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise dört adet artışla 79'a ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, bir tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam 16 adet artışla 338 adete yükseldi. Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 12 adet artışla 52 adete yükselirken, aynı dönemde doğalgaz sondaj kule sayısı da üç adet azalışla 59'a geriledi ve toplam sondaj kule sayısı dokuz adet artışla 111'e yükseldi.Böylece Kanada'da petrol sondaj kulesi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 44 adet geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) Çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 4 Aralık'ta biten haftada 15.2 milyon varil artışla 503.2 milyon varile yükseldi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 19.9 milyon varil yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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