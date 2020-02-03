Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet düştü
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ocak itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 675 adete geriledi.
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ocak itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 675 adete geriledi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 3 adet düşüşle 112 adete geriledi ve böylece ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı bir haftada 4 adet düşüşle 790 adete düştü.Baker Hughes tarafından internet sitesinde açıklanan verilere göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 255 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 768 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 21 adedi ise açık sularda yer aldı. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3 adette kaldı.ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 395 adete gerilerken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet artışla 406 olarak açıklandı.Aynı dönemde Kanada'da sondaj kule sayısı, 3 adet artışla 247'ye çıkarken, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 21'de kaldı ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 1,037 adete geriledi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın dahil olduğu diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komite toplantısı Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının petrol talebine etkisini görüşmek için 4-5 Şubat tarihlerinde Viyana'da yapılacak Teknik Komite'nin petrol arz kısıntısı anlaşmasının Mart sonrasına uzatılıp uzatılmaması veya daha derin bir üretim kısıntısına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bir tavsiyede bulunması bekleniyor.