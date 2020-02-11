Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

11.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Bakan Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA