Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Haberler » Politika » Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak - Haberler

Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

11.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:36
Bakar Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı , yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı için 'nın başkenti 'e gidecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Bakan Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler