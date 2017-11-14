Bakanlıktan Yoksul Ailelere 682 Milyon Liralık Çocuk Desteği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle ailelerinden ayrılmasını engellemek için 105 bin 310 çocuğun ailesine ekim ayı itibarıyla 682 milyon liralık maddi destek verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, çocukların maddi imkansızlıklar nedeniyle ailelerinden ayrılmasını engellemek için 105 bin 310 çocuğun ailesine ekim ayı itibarıyla 682 milyon liralık maddi destek verildi.
Kaynak: Dunya.com