Bakanlıktan yeraltı maden işletmelerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için destek
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Bakanlıktan yeraltı maden işletmelerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.

Bakanlıktan yeraltı maden işletmelerinde güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için destek
18.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:04

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AB Projesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerine, 24 ay boyunca hibe desteği sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve 21 Kasım 2019 tarihinde başlayan "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" Operasyonu, sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin oluşturulmasını hedefliyor. Yaklaşık 17,5 milyon avro bütçeli proje, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse ediliyor.

Yeraltı Kömür ve Metal Maden Sektöründe Çalışanların Yüzde 36'sına Ulaşılması Hedefleniyor

Söz konusu projede, teknik yardım, finansal destek ve rehberlik programı ile hibe programı yer alıyor. Özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlayan proje ile tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla çalışma koşullarının daha fazla iyileştirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma gibi nitelikli eğitimlerle beraber toplumun diğer katmanlarının da farkındalığı sağlanarak yüz yüze ve görsel, işitsel materyallerin hazırlanarak yeraltı kömür ve metal maden sektöründe çalışanların ise yüzde 36'sına ulaşılması hedefleniyor.

Yeraltı Kömür ve Metal Maden İş yerlerine Finansal Destek

Proje süresince gereken şartları taşıyan yeraltı kömür ve metal maden iş yerlerinde İSG profesyoneli görevlendirilmesinin yanı sıra tahlisiye eğitimleri ve maden sektörüne özgü hazırlanan TSE standardının entegrasyonu için finansal destek verilecek. Mevzuatla belirlenen alınacak önlemlerin birkaçı ise şöyle: Yer altındaki çalışma koşullarının zorluğu dikkate alınarak çıkarılan cevherin özelliğine göre yer altında zehirli ve patlayıcı gazların takibi, su baskınlarına karşı kontrol sondajı yapılması, ocak girişlerinde bağımsız iki farklı giriş çıkış sağlanması, mekanik havalandırma sistemi kurulması. - ANKARA

Kaynak: İHA

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