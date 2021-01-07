Son dakika haberleri! Hayat boyu öğrenme kurumları 11 Ocak'ta yüz yüze eğitime başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Hayat boyu öğrenme kurumları 11 Ocak'ta yüz yüze eğitime başlayacak

07.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:16
Son dakika haberleri! Hayat boyu öğrenme kurumları 11 Ocak'ta yüz yüze eğitime başlayacak

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlatılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlatılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde ara verildiği ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etme kararının alındığı hatırlatıldı.

MEB'in yazısında, yapılan değerlendirme neticesinde, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 itibarıyla yüz yüze başlanacağı bildirildi.

Buna göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslarda hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek. 20 Kasım 2020'de durdurulan kurslardan eksik kalan saatlerin tamamı yüz yüze eğitim olarak uygulanacak ve kurs kapanış tarihleri güncellenecek.

Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.

Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları MEB tarafından yapılacak açıklamaya kadar açılmayacak.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021'den itibaren yüz yüze başlanacak, salgının seyrine göre il/ilçe kurulu kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump İlker Başbuğ Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Arda Kardeşler Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Hayat boyu öğrenme kurumları 11 Ocak'ta yüz yüze eğitime başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 12:17:14. #1.15#
title