Bakanlıktan sinema sektörüne 23 milyon lira destek KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağlandığı açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'Çekim Sonrası' ile 'Ortak Yapım' türündeki 257 projenin sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildiği bildirildi. Yapılan değerlendirme toplantısında, 9 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 6 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 15 milyon 650 bin lira, 4 'Çekim Sonrası' projesine 775 bin lira, 1 'Ortak Yapım' projesine de 500 bin lira destek sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, ilk filmini çekecek yönetmenlere destek verildiği belirtilerek, "Daha önce bakanlığın bu desteğini alan Emin Alper, Tolga Karaçelik, Kaan Müjdeci, Ali Özel, Mahmut Fazıl Coşkun, Vuslat Saraçoğlu gibi isimler yurt içi ve yurt dışı birçok festivalden ödüller kazandı" denildi.

USTA YÖNETMENLERE DESTEKUsta yönetmenlerin de desteklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanan dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' isimli yeni projesi ise 2 milyon lira ile desteklendi. Yine Türk sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Reha Erdem'in 'Neandria', Özcan Alper'in 'Karanlık Gece', Gözde Kural'ın 'Nacva', Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Döngü' filmleri de desteklenen filmler arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda uzun metrajlı animasyon filmleri desteklemesi ile birlikte vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış yaşandı. Yerli animasyon filmler özellikle 2019 yılında büyük başarılara imza attı. Türk sinemasının en çok izlenen animasyon filmi olan 'Rafadan Tayfa' serisinin yeni filmi, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen 'Kuklalı Köşk' ve 'Hızlı Ayaklar' desteklenen animasyonlar oldu." Açıklamada ayrıca, İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı 'Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado' isimli projenin de desteklendiği, yapılacak yeni başvuruların yıl içerisinde değerlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA