Bakanlıktan 'rezervasyon' uyarısı
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Bakanlıktan 'rezervasyon' uyarısı

TİCARET Bakanlığı, otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek tüketicilere, sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Bakanlıktan 'rezervasyon' uyarısı
10.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:49

TİCARET Bakanlığı, otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek tüketicilere, sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı kötü niyetli kişilerce rağbet gören otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğrafları ve isimleri kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiğinin görüldüğünü belirtildi. Otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek tüketicilere, sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için şu uyarılarda bulunuldu:

"Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olması gerekmektedir. Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Ayrıca, teklife ilişkin reklam ve ilanda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin aranarak veya internet ortamında sorgulanarak teyit edilmesi faydalı olacaktır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olup olmadığının, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunun www.kulturturizm.gov.tr ve https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html adreslerinden, seyahat acentalarına ilişkin bilgilerin ise www.tursab.org.tr internet adreslerinden sorgulanması önem taşımaktadır. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğini ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olduğunu kontrol etmesi, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentalarının kendi internet sitesini tercih etmesi gerektiği değerlendirilmektedir."'ADLİ MAKAMLARA BİLDİRMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR'Tüketicileri aldatmak ve yanıltmak üzere tasarlanan söz konusu sahte internet sitelerinde çoğu zaman o tesise yönelik rezervasyon motoruna yer verilmediği, tüketicilerin doğrudan telefon aramasına yönlendirildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:  

"Tüketicilerimizin bu duruma şüpheyle yaklaşması ve belirtilen telefon numarasını diğer sayfalardan ve kaynaklardan kontrol etmesi önem taşımaktadır. Gerek yüz yüze satışlarda gerekse de mesafeli satışlarda satın alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun talep edilmesi faydalı olacaktır. Tüketicilerimizin turizm tesislerinin logo ve isimlerini kopyalayarak veya isimlerinde ya da internet adreslerinde anlaşılamayacak şekilde küçük değişikliklerle sahte internet sitesi oluşturarak tüketicileri mağdur edici faaliyette bulunulmasının aynı zamanda dolandırıcılık suçunu oluşturması nedeniyle adli makamlara bildirmesi mağduriyetlerin önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir. Tüketicilerin yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 10 bin 390TL'nin (2020 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 10 bin 390 TL'nin üzerindeki başvurular ise Tüketici Mahkemelerinin görev alanına girmekte olup, 6502 sayılı Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava şartı olarak Tüketici Mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir."


Kaynak: DHA

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