Bakanlıktan Restoran ve Kafeler için Koronavirüs Önlem Rehberi
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Bakanlıktan Restoran ve Kafeler için Koronavirüs Önlem Rehberi

Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı gibi yeme içme sektörü dükkanların yeniden açılmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı

Bakanlıktan Restoran ve Kafeler için Koronavirüs Önlem Rehberi
31.05.2020 21:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:50

Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı gibi yeme içme sektörü dükkanların yeniden açılmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı Koronavirüs önlem rehberi yayınladı. Dükkan içerisinde sosyal mesafenin nasıl sağlanacağını detaylandıran önlem rehberi, uyulması gereken bazı zorunluluklara sahip.

Geçtiğimiz dönem içerisinde alınan tedbirlerin yumuşatılması ve yeni normale alışma sürecinde vatandaşları bilgilendiren İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak yeme içme sektörüne de bilgilendirici bir genelge yayınlandı. Rehber, "Toplumda Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne 29. madde olarak eklendi. İşte Bakanlığın restoran, kafe ve lokantalar için paylaştığı rehberden önemli kısımlar:

Genel İlkeler ve Bildirimi

İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır.

İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenmelidir.

Misafir Kabulü

Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.

Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. 38C'den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.

Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

Yemek Salonu ve Genel Kullanım Alanları

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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