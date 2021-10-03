Bakanlıktan özel tiyatrolara destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan tiyatrolara müjde geldi.

2021- 2022 sezonunda 428 özel tiyatro projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021-2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatro başvurdu. Açıklamada, 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatro projesinin değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Komisyon tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verildiği belirtilen açıklamada, profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlara bütçe imkanları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılmasının sağlandığı vurgulandı.