Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği'

Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Koster Filosu'ndaki ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin çevre dostu, işletme ve bakım maliyetleri düşük, rekabet gücü yüksek yeni inşa gemilerle yenilenmesi için 'hurda teşvik desteği' verileceği açıklandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca Koster Filosu'ndaki ekonomik ömrünü tamamlayan gemilerin çevre dostu, işletme ve bakım maliyetleri düşük, rekabet gücü yüksek yeni inşa gemilerle yenilenmesi için 'hurda teşvik desteği' verileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Türkiye'nin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere destek verileceği belirtilerek, "Hurda teşvik desteğinden Milli Gemi Sicil veya Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemiler, 1000 GT ile 5000 GT ile arasındaki gemiler, gemi cinsleri tanımlamaları listesinde yer alan sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük ve özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan 20 yaş ve üzeri gemiler yararlanabilecek" denildi.

'EN AZ 5 YIL'Açıklamada ayrıca yeni gemilerin nasıl inşa edileceği ile ilgili şartlar şöyle belirlendi: "Yeni inşa edilecek geminin, 1000 GT veya üzerinde ve sıvı dökme yük, katı dökme yük, konteyner, genel yük veya özel amaçlı gemiler sınıfındaki ticari yük taşımacılığında kullanılan gemi cinslerinden olacak. Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren en geç 3 yıl içerisinde yapımı tamamlanarak Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline yararlanıcı tarafından tescil ettirilecek. Yeni inşa edilen geminin Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydını müteakip en az beş yıl süresince; yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği uyarınca yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından düzenlenen klas sertifikalarına sahip olması gerekecek. Yeni geminin Türkiye'de inşa edilmesi ve inşasındaki yerli katkı oranının işçilik dahil en az yüzde 50 olması gerekecek. Teşvik kapsamında yeni inşa edilen gemi Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil tarihinden itibaren en az 5 yıl süre ile Türk Bayrağı altında işletilip, bu süre içerisinde siciline, satılamaz, devredilemez, başka bayrak altında faaliyet için kiralanamaz şerhi konulacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış...
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer alması, dost ve kardeşliğin ötesinde Azerbaycan'ın haklılığı ile ilgili ve bölgesel barış...
Son dakika haberi! Şentop: 'Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu...
Son dakika haberi! Şentop: "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu...
Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
Türk pasaportunu aşağıladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilere adli kontrol
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakanlıktan ömrünü tamamlayan gemilere 'hurda teşvik desteği' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:46:28. #1.14#

title