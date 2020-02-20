Bakanlıktan okullara 'zorba oyun' uyarısı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, zorbalık içeren oyunlara ilişkin okullara uyarı yazısı gönderildi. Yazıda oyun tarzındaki zorbalık olaylarının tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgˆı' sorununun tezahu¨rü olduğu belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara gönderilen yazıda, ögˆrencilerin fiziksel, bilis¸sel ve psikososyal alanlarda bir bu¨tu¨n olarak gelis¸imlerini destekleme ve egˆitimlerini gu¨venli okul ikliminde sagˆlamanın, bakanlıgˆın o¨ncelikli go¨revleri arasında olduğu kaydedildi. Son do¨nemde du¨nyanın pek c¸ok u¨lkesinde, o¨gˆrenciler arasında bazı fiziksel ve duygusal zorbalık davranıs¸larının ortaya c¸ıktıgˆının go¨ru¨ldüğü, çes¸itli u¨lkelerden videolar c¸ekilerek sosyal medya kanalları ile 'viral' s¸ekilde yayıldığı vurgulandı. C¸ocuk ve genc¸lerin s¸aka veya espri gibi go¨rdu¨kleri bu fiziksel mu¨dahalelerin sosyal medya terminolojisinde 'challenge' olarak adlandırıldığına işaret edilerken, bunların ciddi bedensel, ruhsal zararlar verme potansiyeli olan kaba, incitici davranıs¸lar olduğuna dikkat çekildi. Okullara gönderilen uyarı yazısında şöyle denildi:"Popu¨ler olan ve u¨lkemizde de sosyal medya paylas¸ımları ile yayılmaya bas¸layan 'Tripping Jump Challenge-Hadi Gel Zıplayalım Meydan Okuması' isimli bir zorbalık eyleminde s¸aka adı altında bir grup o¨gˆrencinin bas¸ka bir o¨gˆrenciye zarar verme ihtimali so¨z konusudur. Videolarda yer alan bu zorbalıkta, o¨gˆrencilerin yaralanma hatta o¨lme riski ile kars¸ı kars¸ıya kaldıgˆı go¨ru¨lmektedir. Videoların sosyal medyada paylas¸ılmasıyla birlikte yayılma hızı da artmaktadır. Genc¸lerimiz, interneti aktif s¸ekilde kullandığından dolayı bu gibi olaylarda risk altında bulunmaktadır. Bahsi gec¸en s¸aka ya da oyun tarzındaki zorbalık olayları tekil birer eylemden ziyade 'akran zorbalıgˆı' sorununun tezahu¨rlerinden biri olarak ele alınmalıdır. O¨nleme c¸alıs¸maları da 'akran zorbalıgˆı' u¨st bas¸lıgˆı altında ele alınarak, tu¨m okul gu¨venligˆi ve s¸iddetten arındırılmıs¸ okul kavramı c¸erc¸evesinde yapılandırılmalıdır."Uyarı yazısında, o¨gˆrencilerin okul ic¸inde ve sosyal medyada birbirlerine zarar verme potansiyeli olan bu gibi davranıs¸larda bulunma riskine kars¸ı dikkatli bir s¸ekilde takip edilmeleri, bu konuda o¨gˆretmen, o¨gˆrenci ve velilere gerekli bilgilendirilmenin yapılması istendi.