Bakanlıktan martta petrol ve doğal gaz üretimi paylaşımı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mart ayında 1 milyon 953 bin 705 varil ham petrol, 39 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz üretildiğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mart ayında 1 milyon 953 bin 705 varil ham petrol, 39 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz üretildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, mart ayındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin grafik paylaşıldı. Buna göre, mart ayında 1 milyon 953 bin 705 varil ham petrol, 39 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı