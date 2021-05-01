Bakanlıktan martta petrol ve doğal gaz üretimi paylaşımı
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Bakanlıktan martta petrol ve doğal gaz üretimi paylaşımı

Bakanlıktan martta petrol ve doğal gaz üretimi paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mart ayında 1 milyon 953 bin 705 varil ham petrol, 39 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz üretildiğini duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mart ayında 1 milyon 953 bin 705 varil ham petrol, 39 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz üretildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, mart ayındaki petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin grafik paylaşıldı. Buna göre, mart ayında 1 milyon 953 bin 705 varil ham petrol, 39 milyon 478 bin 7 metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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