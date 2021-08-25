Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
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Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro

Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ile maden işçilerine yönelik drama yoluyla interaktif seminerler düzenliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi ile maden işçilerine yönelik drama yoluyla interaktif seminerler düzenliyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde madencilerle buluşan Güven Usta ile Vardiya Öyküleri'nin bir sonraki durağı Zonguldak olacak.

30'un üzerinde il ve ilçede 60'a yakın seminerle 10 bin çalışanı hedefleyen interaktif tiyatro tır üzerindeki turne sahnesinde yoluna devam ediyor. Güven Usta, Necmi, Saim ve Mehmet isimli dört maden çalışanının başlarından geçen olaylarda güldürürken düşündüren, samimi ve çalışanların aktif katılımı da sağlanıyor. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için İş Güvenliği Uzmanı Cansu ve İşyeri Hekimi oyunun didaktik unsurlarını oluştururken çalışanların maden dışındaki arkadaşlıkları ve aile yaşamlarına da yer veriliyor. Bu sayede çalışanların kendi çalışma ortamlarında keyifli vakit geçirirken iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından iş sağlığı ve güvenliği özelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan maden işyerlerine yönelik yürütülen proje Avrupa Birliği tarafından bugüne dek iş sağlığı ve güvenliği alanında verilen en büyük finansal kaynağı almasıyla dikkat çekti.

Projeye ilişkin bilgiler veren İSG Uzmanı Mehmet Özkan, "Sağlığınız ve Güvenliğiniz için, Siz Neredeyseniz Biz Oradayız!" sloganıyla hazırlanan 8 oyunla madencilere ulaşmayı sürdürdüklerini söyledi. 10 yıllık maden işçisi Hasan Acar da işçilerle karşılıklı diyaloğun kurulduğu eğitimi çok faydalı bulduğunu belirtti.

Kentteki iki maden ocağında sahnelenen oyunu çok sayıda maden işçisinin yanı sıra SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel ve İŞKUR İl Müdürü Osman Yılmaz da izledi. - AMASYA

Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro
Bakanlıktan madenlerde iş güvenliği için interaktif tiyatro

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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