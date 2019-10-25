Bakanlıktan Kemerburgaz Kent Ormanı açıklaması

25.10.2019 10:20

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan basında yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, "İmara Değil, Halka Açıyoruz" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, "'Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz' ibaresi açık olarak yer almaktadır. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılıyormuş gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten öte başka bir amacının olmadığı aşikardır" denildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, 'İmara Değil, Halka Açıyoruz' başlığı altında bazı basın yayın organlarında, sosyal medya paylaşımlarında ve tanıtımlarda yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından 15 milyonu aşkın vatandaşımızın yaşadığı ve ülkemizin en yoğun nüfusa sahip şehri olan İstanbul'da toplamda 3578 hektar alanı kapsayan 136 adet mesire yeri tescil edilerek, halkımızın hizmetine sunulmuştur.

İstanbul sınırları içinde 11 adet şehir ormanı hizmete alınırken, birisi Anadolu Yakası'nda (Kanuni Sultan Süleyman-847,50 Ha.) bir diğeri Avrupa Yakası'nda olmak üzere (Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı - 519,80 Ha.) iki büyük şehir ormanı planlanarak tescil edilmiştir.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Kemerburgaz Kent Ormanı; 22.08.2012 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 10 yıl süre ile kiraya verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kent ormanını; 3 etaba ayırarak çalışmalara başlamış, 1'nci etapta yapılması planlanan donatılar 2018 yılında tamamlanmıştır. 2'nci ve 3'üncü etaplardaki çalışmalar da tamamlanmak üzeredir.

Söz konusu alan devlet ormanı olması sebebiyle Belediye Başkanlıklarının veya başka bir kurum ve kuruluşların bu alanı imara açmaya yetkisi olmadığı Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, 'İmara Değil, Halka Açıyoruz' şeklinde ifade edilen alan; hali hazırda 2012 yılından beri vatandaşlarımızın hizmetinde olup, İmara açılmayacağı, yapılan kiralama sözleşmesinde de açık ifadelerle belirtilmektedir.

NİTEKİM KİRA SÖZLEŞMESİNDE (5'İNCİ MADDE);

'Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz' ibaresi açık olarak yer almaktadır.

Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı'nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılıyormuş gibi lanse ederek, 'İmara değil, halka açıyoruz' şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten öte başka bir amacının olmadığı aşikardır. "

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA