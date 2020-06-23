Bakanlıktan kara yolları taşımacılarına yeni düzenleme
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Bakanlıktan kara yolları taşımacılarına yeni düzenleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşıma yönetmeliğine yönelik bir dizi yeni kararlar yayımladı.

Bakanlıktan kara yolları taşımacılarına yeni düzenleme
23.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:02

 ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşıma yönetmeliğine yönelik bir dizi yeni kararlar yayımladı. Buna göre, koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması şartı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yayımlanan yeni yönetmelikle geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi. 23 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle ayrıca koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması şartı getirildi.

'YOLCU VE İŞLETMELERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN YAPIYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke olarak Covid-19 ile mücadelede başarılı performans gösterildiğine değinerek, "Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da karayollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz. Yayınladığımız yönetmelik değişikliği ile, karayolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattık" dedi.Yönetmelik değişikliğiyle otobüslerde yolculara yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı olması ve soğuk olarak ikram edilmesi gerektiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak, salgınla mücadele başarımızı artıracaktır. Küresel salgına karşı verilen milli mücadelede tüm dünyada başarılı süreç yönetimi ile adından söz ettiren Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde izleyeceği yol haritası ile öncü ve gıpta ile takip edilen ülke olmaya devam edecek."

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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