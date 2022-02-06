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Bakanlıktan Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakanlıktan Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için sahada yaklaşık 600 personel ve 200'den fazla araç bulunduğunu açıkladı.

ISPARTA (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Isparta'da kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için sahada yaklaşık 600 personel ve 200'den fazla araç bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Isparta'da yoğun kar yağışından etkilenen bölgelere enerji verilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dağıtım şirketlerimiz durumun bir an önce normale dönmesi için hem sahada hem de masada büyük bir gayretle mücadeleye devam ediyor. Sahada yaklaşık 600 personelimiz ve 200'den fazla araçla kesintiye müdahale ediyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri ADM, Meram, BEDAŞ, Çamlıbel, Gediz, Uludağ, Osmangazi, SEDAŞ ve EnerjiSA'dan takviye ekipler çalışmalara destek olmak için bölgeye intikal ettiler."


Bakanlıktan Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Bakanlıktan Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Bakanlıktan Isparta'daki enerji verme çalışmasına ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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