Bakanlıktan iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme
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Bakanlıktan iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı, kapalı ortamda çalışılan iş yerleri ve ofislerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgilendirme broşürü paylaştı.

09.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:55
Bakanlıktan iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı, kapalı ortamda çalışılan iş yerleri ve ofislerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgilendirme broşürü paylaştı. Broşürde, maske takılan iş yerlerinde vakaya rastlanması durumunda etrafındaki kişilerin yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca kapalı ortamda çalışılan iş yerlerinde ve ofislerde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemlere ve olası vak'a durumunda yapılması gerekenlere ilişkin bir bilgilendirme broşürü paylaşıldı. Broşürde, kapalı ortamda çalışılan iş yeri ve ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza gibi kapalı ortamda çalışılan çalışma alanlarının ifade edildiği belirtildi. Kapalı ortamda çalışılan iş yerlerinin sık sık havalandırılması gerektiği aktarılan broşürde, "Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır" denildi.

"YEMEK SAATLERİ GRUPLARA GÖRE BELİRLENMELİ"

İş yerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılmasının önerildiği broşürde, "İş yerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır. Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personelin iyileşene kadar çalıştırılmaması ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

"ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİĞİ BULUNDURULMALIDIR"

Broşürde el hijyeninin önemine işaret edilerek, "Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. İş yerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır" denildi.

"COVİD-19'DAN KORUNMAK AMACIYLA ELDİVEN KULLANILMAMALIDIR"

Eldiven kullanımına ilişkin önerilerin de yer aldığı yazıda, eldiven kullanmanın el temizliği yerine geçmediği vurgulanarak, "Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Covid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir" ifadeleri kaydedildi.

"MASKE VE ELDİVEN ÇIKARTILIP İŞ YERİNDEKİ ÇÖPE ATILMALI"

Ofislerde temizliğin nasıl yapılması gerektiğinin de anlatıldığı broşürde, "İş yerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp iş yerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır" açıklamasında bulunuldu.

İş yerinde olası vak'aya durumunda yapılması gerekenler ise şu şekilde aktarıldı:

"İş yerinde Covid-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir. Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın Covid-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilir. Covid-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetilir, diğer çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl-ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle takip edilir"

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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