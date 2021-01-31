Bakanlıktan genç yetenekler için yarışma
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Bakanlıktan genç yetenekler için yarışma

31.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:32
Bakanlıktan genç yetenekler için yarışma

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik etmek üzere her yıl düzenlediği 'Güncel Sanat Proje Yarışması'nın bu yıl 7'ncisini gerçekleştirecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik etmek üzere her yıl düzenlediği 'Güncel Sanat Proje Yarışması'nın bu yıl 7'ncisini gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, tuval, obje gibi üretimleri değerlendiren, destekleyen, keşfeden, yenilikçi üretimleri arttırmayı teşvik eden ve bu eserlerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlayan yarışmanın konusu da Yunus Emre'nin 'Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri' sözü olacak. Yarışmada, bu yıl yine gençlerin güncel sanatın karakterini yansıtan, deneysel, sorgulayıcı, belgeleyici tavrına ilişkin örneklerini gözlemlemek mümkün olacak.  Yarışma kapsamında 5 adet 15 bin lira 'Başarı Ödülü' ile 5 adet 7 bin 500 lira 'Mansiyon Ödülü' ve 30 adet de bin 500 lira 'Sergileme Ödülü' takdim edilecek. 'Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri' konulu Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması için başvurular 9 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. Yarışmaya ilişkin şartname ise e-devlet bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ internet adresinde bugün itibarıyla erişime açıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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