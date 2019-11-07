Bakanlıktan gelen teknik heyet, KAYÜ'nün alternatif kampüs alanlarını inceledi

07.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen teknik heyet, Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) alternatif kampüs alanlarını inceledi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampüs alanının belirlenmesinde son aşamaya gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üniversite Yer Seçim Kurulu'ndan gelen altı kişilik teknik heyet, KAYÜ'nün kampüs alanı için önceden belirlenen alternatif yerlerde incelemelerde bulundu.

Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi ve Kayseri Üniversitesinden teknik uzmanların da katıldığı teknik heyet, Kayseri Üniversitesi için düşünülen alternatif alanları yerinde görerek, alanların üniversite kurulması için uygunluğunu değerlendirdi.

Teknik heyet alternatif alanlardaki değerlendirmelerinin ardından, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı makamında ziyaret etti.

Karamustafa, görevine atandığı günden itibaren kampüs alanının belirlenmesi için şehrin idarecileri ile yoğun görüşme ve değerlendirmelerde bulunduklarını ve bu değerlendirmelerden sonra kampüs alanı için ilgili alternatif yerleri belirlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA