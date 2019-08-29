Bakanlıktan esenler için imar planı değişikliğine onay

29.08.2019 12:22

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul'un plansız yapılaşmış ilçelerinden Esenler'i depreme hazır ve daha sağlam hale getirecek imar planı değişikliği onaylandı. Esenler'in önemli bölümü, Topkule- Baştabya askeri kışla alanına transfer edilecek. Onaylanan planlar, 1 ay süreyle askıya çıkarıldı.

Esenler Belediyesi'nce hazırlanan, Atışalanı Mahallesi Kuzey (Topkule- Baştabya) Rezerv Yapı Alanı'na ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 22 Ağustos'ta onaylandı. Onaylanan planlar itirazların alınabilmesi için kanun gereğince 26 Ağustos'ta İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

TRANSFER EDİLECEK NÜFUS 155 BİN

Esenler Belediyesi'nin, askeri birliklerin taşınacağı yerlerdeki kışlaları yapma karşılığında devraldığı, 7 milyon 200 bin metrekarelik alanın orta bölümü, Millet Bahçesi olacak. Yeni hazırlanan plana göre, rekreasyon alanı ile ağaçlandırılacak ve park olarak düzenlenecek alanın, yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekare olduğu belirtildi. Konut ve ticaret alanı olarak ayrılan yerlerin ise yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekare olduğu, geri kalan yerlerin ise donatı alanı olarak kullanılacağı kaydedildi. Buna göre, yeni planlanan alana ilköğretim ve lise olmak üzere toplam 22 okul, 8 cami, 8 sosyal ve kültürel tesis ile 2 sağlık tesisi yapılacak. Plan değişikliği raporuna göre, eski askeri kışla alanında 155 bin 608 kişinin yaşayacağı öngörülüyor.

TURGUT REİS MAHALLESİ TAŞINIYOR

Esenler'in eski plansız yapılaşmış bölgelerindeki riskli yapıların transferiyle ilgili raporda, "Bu çalışmalar sonucunda meskun alanda oluşturulan donatı öbeklerindeki yapı alanların öncelik sırası belirlenerek etaplar halinde Rezerv (Askeri) Alan'a transfer edilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Transfer edilecek yapı stoklarının bulunduğu alanlar ise donatı alanı olarak kullanılacak. Transfer edilecek alanların ilçe geneline yayılacağı, özellikle Turgut Reis Mahallesi'nin büyük bölümünün transferinin söz konusu olduğu belirtildi. Transfere konu alanların, plan değişikliği raporundaki haritalara işlendiği görüldü.

Kaynak: DHA